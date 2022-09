Unfall : Auto überschlägt sich im Hunsrück - Fahrer verletzt

Immert Bei Immert hat sich am Samstag ein Auto überschlagen. Der Fahrer wurde verletzt.

Zu dem Unfall bei Immert kam es am Samstagnachmittag gegen 15 25 Uhr auf der B 327. Nach ersten Informationen war ein Autofahrer auf der Bundesstraße unterwegs als sein Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, ein Schildergerüst umfuhr, sich überschlug und auf dem Dach liegenblieb. Die Feuerwehr befreite den Fahrer aus seinem Wagen. Mit Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Die B 327 war einseitig gesperrt An dem Auto entstand ein bisher nicht bezifferbarer Sachschaden. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion, das DRK und die Feuerwehr Morbach sowie der Rettungshubschrauber Luxembourg Air Rescue 3.