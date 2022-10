Blaulicht : Motorradfahrer stürzt bei Unfall mit Auto bei Kenn

Kenn Bei Kenn sind am Mittwoch ein Auto und ein Motorradfahrer zusammengestoßen. Der Biker wurde verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Mittwoch gegen 7.50 Uhr bei Kenn an der Kreuzung von A602 auf L145 zu dem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Eine Autofahrerin wollte von der Autobahn auf die Landstraße abbiegen. Dabei missachtete sie nach Polizeiangaben ein Stoppschild und die Vorfahrt eines Motorradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Biker stürzte und sich leicht am Knie verletzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich und ein Rettungswagen.