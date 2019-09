Unfall : Auto im Graben: Zwei Verletzte

Kinderbeuern Auf der B 421 in der Nähe von Kinderbeuern ist es am Freitag gegen 10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen. Nach Polizeiangaben kam am Ende einer Linkskurve ein Auto auf regennasser Fahrbahn vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und rutschte anschließend nach rechts in den Straßengraben.

