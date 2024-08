Im Fahrzeug eingeklemmt Zwei Schwerverletzte nach Unfall bei Kordel

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Sonntag gegen 18.05 Uhr auf der B422 zwischen Kordel und Trier-Ehrang zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer war mit seinem Wagen auf der B422 aus Kordel kommend in Richtung Trier-Ehrang unterwegs und überholte mehrere Fahrzeuge. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er laut Polizei in den Gegenverkehr wo er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß. Beide Fahrer wurden eingeklemmt und schwer verletzt und mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 15.000 Euro. Die Bundesstraße war für ca. anderthalb Stunden voll gesperrt.