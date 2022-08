Ursache offen : Unfall bei Krautscheid: Transporter kracht in Böschung und kippt um

Foto: PI Prüm

Krautscheid Ein Transporter ist am Montag auf der L9 bei Krautscheid von der Straße abgekommen. Er raste in eine Böschung und kippte um. Was dazu bekannt ist.

Ein Transporter ist am 15. August, gegen 13.10 Uhr, auf der L9 von Krautscheid in Richtung Arzfeld unterwegs gewesen. In einer scharfen Linkskurve kam das Fahrzeug laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Böschung kippt das Fahrzeug auf die rechte Fahrzeugseite und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der 25 Jahre alte Fahrzeugführer wurde infolge des Verkehrsunfalles verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.