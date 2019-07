Unfall : Unfall bei Kröv - Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Kinheim Ein 55-jähriger Radfahrer hat sich am Sonntag auf dem Radweg bei Kröv bei einem Sturz schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei befuhr der Mann den Radweg aus Kröv kommend in Richtung Kinheim. Kurz vor dem Ortseingang Kinheim geriet er zu nah an die rechts stehende Mauer und bremste deshalb stark.

