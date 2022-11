Feuerwehr im Einsatz : Landwirtschaftliche Maschine stürzt Böschung hinab - Fahrer verletzt

Longkamp Am Dienstagabend ist ein 81-Jähriger bei Longkamp verunfallt. Sein Fahrzeug ist eine Böschung hinabgestürzt. Der Fahrer wurde verletzt.

Am 22.11.2022 kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Der 81-jährige Fahrzeugführer beabsichtigte, von einem Wirtschaftsweg auf die K103 in Richtung Götzeroth einzubiegen, erklärt die Polizei. In dem Moment, als der Fahrer nach hinten sah, um den rückwärtigen Verkehr zu überblicken, kam er mit seinem Traktor nach links von der Straße ab und stürzte eine 3 bis 4 Meter tiefe Böschung auf die K103 hinab und blieb auf dem Dach liegen. Wie durch ein Wunder konnte sich der 81-jährige Fahrzeugführer mit lediglich leichten Verletzungen selbst aus dem Fahrzeug befreien.