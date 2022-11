Feuerwehr im Einsatz : Radlader stürzt Böschung hinab - Fahrer verletzt

Longkamp Ein Radlader ist am Dienstagabend bei Longkamp eine Böschung hinabgestürzt. Der Fahrer wurde verletzt.

Zu dem Unfall kam es am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr auf der K 108 zwischen Emmeroth und Longkamp. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte ein Radlader eine etwa vier Meter hohe Böschung hinab und blieb kopfüber auf der Kreisstraße liegen. Der Fahrer konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht, Die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. An der Arbeitsmaschine entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Während der Rettungs- und Räumarbeiten blieb die K 108 voll gesperrt. Im Einsatz waren die Polizei Bernkastel Kues, das DRK Morbach sowie die Feuerwehren aus Longkamp und Bernkastel-Kues.