Einsatz bei Manderscheid Autofahrer bei Unfall auf der A 1 schwer verletzt

Nach Angaben der Autobahnpolizei erhielt die Leitstelle in Trier gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen einen Notruf über einen unklaren Verkehrsunfall auf der A1 in Manderscheid Fahrtrichtung Daun zwischen Manderscheid und dem Parkplatz Udler. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort ein beschädigtes Auto vor, das zuvor allein an einem Unfall beteiligt war. Der Fahrer erlitt dabei eine Kopfverletzung. Der Schwerverletzte wurde von Rettungsdienst und Feuerwehr erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Die A 1 musste für die Rettungsmaßnahmen für etwa 20 Minuten gesperrt werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Wie genau es zu den Unfall kam, konnte die Polizei vor Ort noch nicht sagen. Die Ermittlungen dazu läufen noch.