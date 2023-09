Feuerwehr im Einsatz Fahrerin nach Unfall auf der A1 schwer verletzt – Gegenrichtung nach Pannenserie wieder frei

Bereits am Vormittag um 8.20 Uhr kam es auf der A1 zwischen der AS Mehring und der AS Reinsfeld zu einem langen Rückstau von mehr als acht Kilometern. Hier war laut Polizei am Ausgang der Baustelle ein LKW mit einem Motorschaden liegengeblieben. Die Autobahn wurde folglich voll gesperrt und an der AS Mehring abgeleitet. Der LKW konnte schließlich durch ein Bergungsunternehmen aus Trier geborgen werden.