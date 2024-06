Feuerwehr im Einsatz Trike-Fahrer übersieht Auto: Zwei Verletzte nach Unfall

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitag gegen 16.35 Uhr kam auf der K77 bei Mertesdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 55-Jähriger befuhr mit seinem Trike die K77 aus Richtung Mertesdorf und wollte an der Einmündung zur L151 nach links abbiegen. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem Renault die K77 aus Richtung Fell in Fahrtrichtung Mertesdorf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersah der Trike-Fahrer beim Linksabbiegen aus bisher ungeklärter Ursache das entgegenkommende, bevorrechtigte Auto des 18-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde der 55-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt ca. 20.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung war die K77 an der Unfallstelle für knapp zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren die FirstResponder der VG Ruwer, zwei Rettungswagen aus Schweich und Trier-Ehrang, die Feuerwehren Mertesdorf und Kasel mit Wehrleitung der VG Ruwer, die Straßenmeisterei Hermeskeil und eine Streife der Polizeiinspektion Schweich.