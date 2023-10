Feuerwehr im Einsatz Auto überschlägt sich bei Newel

Zu dem Unfall kam es am späten Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der K 22 bei Newel. Der Fahrer eines BMW befuhr die Kreisstraße von Newel in Fahrtrichtung Kimmlingen, als er in einer leichten Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor. Sein Auto kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr durch das Gebüsch, überschlug sich und kam seitlich im tiefen Graben zum Stillstand. Der Fahrer hatte großes Glück, er konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde nur leicht verletzt. An seinem Wagen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Während der Bergungs- und Rettungsarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich, die Feuerwehr aus Newel sowie Kordel und der Malteser Hilfsdienst Welschbillig.