Nach Überholmanöver Fünf Fahrzeuge in Unfall verwickelt - Drei Fahrer halten nicht an

Wie die Polizei mitteilte, kam es am frühen Freitagabend gegen 18 Uhr auf der L 70 bei Nohn zu dem Unfall. Der Fahrer eines Sattelzuges war von Hoffeld in Richtung Nohn unterwegs. Hinter ihm folgte ein Auto. Zur gleichen Zeit befuhren ein Wohnmobil und zwei Autos in entgegengesetzter Richtung die L 70. Laut Zeugenangaben scherte der Fahrer des hinter dem Sattelzug fahrenden Autos plötzlich zum Überholen aus. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, bremsten die Entgegenkommenden ihre Fahrzeuge stark ab und fuhren nach rechts in den Grünstreifen. Die Fahrerin des letzten Autos hinter dem Wohnmobil konnte ihr Fahrzeug jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und kollidierte mit dem vorausfahrenden Auto, dessen Fahrer dabei leicht verletzt wurde. Der überholende Unfallverursacher, der Fahrer des LKW sowie der Fahrer des Wohnmobils setzten ihre Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zum Unfall und daran beteiligten Personen oder Fahrzeugen an die Polizei Daun, 06592-96260.