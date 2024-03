Straße war gesperrt Folgenschwerer Unfall mit drei Verletzten bei Osburg

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Montag, 25. März, 16.15 Uhr, bei Osburg auf der L 151 im Kreuzungsbereich zur L 149 und zur K 67 gekommen. Die Polizei schildert den Unfall in einer Pressemitteilung wie folgt: Eine 70-jährige PKW-Fahrerin war auf der L151 aus Richtung Hermeskeil kommend unterwegs und wollte nach links in die K67 Richtung Osburg abbiegen. Hierbei übersah sie einen 61-jährigen Autofahrer, der auf der L 151 in Gegenrichtung unterwegs war.