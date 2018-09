Unfall: Motorradfahrer schwer verletzt

Lichtenborn (red) Auf der B 410 bei LIchtenborn kam es am Montag, 10. September, gegen 17.15 Uhr an der Einmündung zur L 9 in Richtung Krautscheid (Verbandsgemeinde Arzfeld) zu einem schweren Verkehrsunfall. Das meldet die Polizei in Prüm. Demnach wollte ein Autofahrer aus Richtung Lichtenborn kommend auf die L9 abbiegen. Er habe offenbar den ihm aus Richtung Arzfeld entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den heftigen Aufprall gegen das Auto wurde der Kradfahrer schwerverletzt und anschließend mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Der PKW Fahrer blieb unverletzt. Im Bereich der B 410 und der L9 kam es während der Unfallaufnahme temporär zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren das DRK sowie die Polizei Prüm.