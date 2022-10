Blaulicht : Auto gerät bei Rodt in Kurve von der Straße

Rodt Bei Rodt ist ein Auto am Donnerstag in einer Kurve von der Straße abgekommen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Gegen 14.20 Uhr am Donnerstagmittag war eine Autofahrerin mit ihrem Auto auf der L 46 von Zemmer kommend in Fahrtrichtung Trier unterwegs, als die Fahrerin in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor, Hinweisschilder umfuhr und im Straßengraben stehen blieb. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Am Auto entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich und das DRK Schweich.