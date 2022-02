Unfall : Autos stoßen bei Salmtal zusammen - eine Verletzte

Salmtal/Wittlich Zwei Autos sind am Sonntagmittag auf der L 141 bei Salmtal zusammengestoßen. Eine Frau wurde dabei verletzt.

Nach Informationen der Polizei wollte ein Autofahrer gegen 13.35 Uhr von der Autobahnausfahrt auf die L 141 abbiegen. Dabei übersah der Fahrer offenbar einen von links kommenden Wagen. Beide Autos stießen auf der Kreuzung zusammen. In einem der beiden Fahrzeuge wurde eine Frau verletzt - wie schwer, konnte die Polizei am Nachmittag noch nicht sagen. Die Frau wurde vom Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 10 behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Sachschaden. Die L 141 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion und das DRK aus Wittlich sowie die Feuerwehr aus Salmtal.