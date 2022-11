Unfall : Zwei Schulkinder in Bus bei Bremsmanöver verletzt

Zwei Schulkinder in Bus bei Bremsmanöver verletzt

Salmtal/Wittlich Bei einem Bremsmanöver sind am Freitagmittag zwischen Salmtal und Wittlich zwei Kinder in einem Bus verletzt worden. Zuvor hatte ein Auto scharf abgebremst.

Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 13.30 Uhr ein Schulbus auf der L 141 zwischen Salmtal und Wittlich von einer vor dem Bus fahrenden grauen Limousine mit roten Händler-Kennzeichen zu einer Akutbremsung und einem Ausweichmanöver in den Grünstreifen gezwungen. Der Fahrer des Autos hatte das Fahrzeug in Höhe des Gasthauses "Zur Breit" abrupt stark abgebremst, um - offenbar ohne den Blinker zu betätigen - auf den Parkplatz der Gaststätte einzubiegen. Durch das Bremsmanöver des Busses wurden zwei Kinder von der Sitzbank geschleudert und verletzten sich dabei. Die Polizei sucht den Autofahrer des grauen Wagens und Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug machen können. Hinweise an die Polizei Wittlich, 06571/9260.