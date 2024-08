Auto landet auf Dach Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der B 51

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstag gegen 14.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten auf der B51 in der Gemarkung Scharfbillig. Eines der beteiligten Autos lag auf dem Dach, der Fahrer konnte sich jedoch bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte und mit Hilfe von Ersthelfern aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Während der Unfallaufnahme war die B51 in Fahrtrichtung Bitburg zeitweise gesperrt, sodass Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Eßlingen von Trier kommend abgeleitet werden mussten. Im Einsatz waren die Feuerwehren Bitburg, Sülm und Röhl, sowie der Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizeiinspektion Bitburg mit zwei Fahrzeugen. Die Polizei sucht Unfallzeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Bitburg, 06561-968510.