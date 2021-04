Verkehr : Kollision bei Strotzbüsch: Zwei Fahrerinnen verletzt

Foto: dpa/Stefan Puchner

Strotzbüsch (red) Eine 24-jährige Autofahrerin hat am Dienstag, 19.15 Uhr, auf der L 52 aus Richtung Lutzerath kommend in Richtung Hontheim, an der Einmündung der L 52 auf die B 421 das Fahrzeug einer 41-jährigen Autofahrerin übersehen und es kam zu einer Kollision.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beide Autofahrerinnen wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Verletzungen lagen im leichten bis mittelschweren Bereich.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden laut Polizei beide Autos erheblich beschädigt, so dass von wirtschaftlichem Totalschaden ausgegangen wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da durch die Wucht die Fahrzeuge von der Fahrbahn abkamen, wurden zudem ein Verkehrsschild und ein Telefonmast beschädigt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 7000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen unter