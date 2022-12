Polizei : Mehrere Verletzte nach Unfall auf der A 64

Trier Bei einem Unfall sind am Freitagabend auf der A 64 mehrere Personen verletzt worden. Was darüber bisher bekannt ist.

Zu dem Unfall kam es am Freitagabend gegen 21.40 Uhr auf der A 64. Dort stießen aus noch ungeklärter Ursache zwischen der Anschlussstelle Trier und der Biewerbachtalbrücke in Fahrtrichtung Hermeskeil zwei Fahrzeuge miteinander zusammen. Ein mit vier Männern besetztes Fahrzeug fuhr nach Angaben der Feuerwehr auf ein Auto auf, in dem eine Frau mit ihrem Kleinkind saßen. Alle sechs Fahrzeuginsassen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie wurden abgeschleppt. Wie es zu dem Auffahrunfall kam, ist noch unklar. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier Wache eins sowie mehrere Rettungswagen und Notärzte aus Trier und Ehrang sowie ein Krankenwagen aus Konz. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten blieb die A 64 bis 22.25 Uhr voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr durch die Polizei einseitig an der Unfallstelle vorbeigleitet.