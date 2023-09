Kollision bei Ehrang Biker bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der B 53 in Höhe der Abfahrt Hafenstraße in Trier-Ehrang zu dem Unfall. Eine 41-jährige Autofahrerin stand mit ihrem VW auf der B 53 in Fahrtrichtung Schweich im Stau. Ein Motorradfahrer fuhr an den stehenden Fahrzeugen im Stau vorbei. Als die Autofahrerin zu wenden versuchte, konnte der Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Auto. Der 54-jährige Biker wurde mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die B 53 zeitweise voll gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich ein Rettungswagen und ein Notarzt.