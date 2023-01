Unfall bei Quint : Motorrad stößt mit Auto zusammen – Biker verletzt

Rodt/Trier-Quint Beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto zwischen Rodt und Trier-Quint ist am Mittwochmittag ein Motorradfahrer verletzt worden.

Zu dem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr auf der L 46 kurz vor dem Kaiserhammerweiher zwischen der Abfahrt Rodt und Trier-Quint. Nach Informationen der Polizei befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer die L 46 von Zemmer kommend in Fahrtrichtung Trier, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und frontal mit einem Auto kollidierte, in dem eine Mutter mit ihrem vierjährigen Kind saß. Die Frau und ihre Tochter hatten Glück und blieben unverletzt. Sie wurden vom Notarzt des Luxemburger Rettungshubschraubers Air Rescue 3 untersucht. Der Motorradfahrer wurde vom Notarzt versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr und der LBM mussten große Teile der Fahrbahn abstreuen, die von Öl aus dem Motorrad verunreinigt war. An den beiden Fahrzeugen entstand ein nicht unerheblicher Schaden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie den Reinigungsarbeiten blieb die L 46 in beide Richtungen voll gesperrt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich, die Feuerwehr Zemmer sowie mehrere Rettungswagen vom DRK Schweich.