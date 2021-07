Polizei : Autofahrerin weicht aus und fährt gegen Mast - Polizei sucht Unfallverursacher

Wiesbaum Bei Wiesbaum ist eine Autofahrerin bei einem Ausweichmanöver in einer Kurve gegen einen Mast gefahren. Sie wurde verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus dem Bereich der VG Gerolstein am Freitag gegen 18.30 Uhr die K 75 von Lissendorf kommend in Richtung Wiesbaum. In einer Kurve schnitt ein bisher unbekannter Fahrer diese und kam auf die Gegenspur. Die entgegenkommende 26-Jährige musste ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kam ihr Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Holzmast neben der Fahrbahn. Die Autofahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Hinweise zum möglichen Verursacher an die Polizeiinspektion Daun, 06592 96260.