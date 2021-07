Unfall : 72-jährige Radlerin bei Zusammenstoß mit Radfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wiltingen Beim Zusammenstoß von zwei Radfahrern bei Wiltingen ist eine 72-jährige Radlerin verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei am Freitag gegen 17 Uhr auf dem Fahrradweg entlang des Saar-Altarmes in Höhe Wiltingen. Die beiden Fahrräder fuhren hintereinander aus Richtung Kanzem kommend in Richtung Schoden. In Höhe der Saarbrücke Wiltingen wurde das vordere Fahrrad überholt, dabei kollidierte der Fahrer mit dem Hinterrad der vorausfahrenden Frau, die dadurch stürzte. Der Unfallverursacher blieb kurz stehen, setzte dann aber seine Fahrt fort. Er habe auch nicht auf die Forderung der Verunglückten reagiert, einen Rettungswagen zu rufen. Der Fahrer wird als ca. 40-jährig beschrieben mit dunklem Teint. Er sei mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs gewesen. Er soll einen Fahrradhelm, eine Brille und einen orange-schwarzes Radfahrertrikot getragen haben. Der Fahrer sei nach dem Verkehrsunfall über die Brücke in unbekannte Richtung gefahren. An seinem Fahrrad könnte ein Schaden am Vorderreifen entstanden sein. Die 72-jährige Radfahrerin aus dem Kreis Merzig-Wadern wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise zum Unfallverursacher an die Polizei Saarburg, 06581-91550.