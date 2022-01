Unfall : Vorfahrt missachtet: Fahrerin flüchtet nach Zusammenstoß in Schweich

Schweich Die Fahrerin eines weißen Corsas hat in Schweich die Vorfahrt eines anderen Fahrers missachtet. Folge: Unfall mit hohem Sachschaden. Dann flüchtete die Fahrerin vom Unfallort. Deshalb sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos kam es am Dienstag, 25. Januar, gegen 14 Uhr in Schweich. Das meldet die Polizeidirektion Trier. Demnach fuhr der Verursacher aus Richtung des Parkplatzes der Bahnstation Schweich und bog an der Kreuzung nach links in Richtung des Kreisverkehrs des Gewerbegebiets am Bahnhof ab.