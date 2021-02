Nach Ausweichmanöver : BMW überholt trotz Stau - 18-jähriger Seat-Fahrer bei Unfall auf der B 419 schwer verletzt

Temmels Ein junger Autofahrer musste auf der B419 nahe Temmels einem BMW ausweichen und knallte gegen einen Baumstumpf. Dabei wurde er schwer verletzt.

Auf der B 419 ist nach Mitteilung der Polizei am Dienstagmorgen ein Mensch bei einem Unfall schwer verletzt worden. Gegen 5.50 Uhr ist demnach in Höhe Temmels ein 39-jähriger Trierer mit seinem BMW von Oberbillig kommend in Richtung Temmels unterwegs gewesen.