Blaulicht : Unfall, Fahndung, Strafverfahren: Fahranfänger verursacht Einsatz in Morbach

Morbach Ein 18-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag in Morbach einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war er stark alkoholisiert – nach ihm wurde zwischenzeitlich gefahndet.

Ein Fahranfänger hat am Sonntagmorgen für einen Einsatz der Polizei gesorgt: Am frühen Morgen des 3. Mai, gegen 3:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Industriestraße/L160 in Morbach (Fahrtrichtung Bruchweiler). Das teilt die Polizei am Sonntagmorgen mit.