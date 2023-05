Zeugen zu Unfall gesucht Fahrerflucht: Auto fährt Frau in Trier-Pfalzel an

In Trier-Pfalzel ist es am Donnerstag gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Pfalzeler Straße gekommen. Dabei wurde eine 35-jährige Frau verletzt. Ein vermutlich silberner Kombi, der aus Fahrtrichtung Ortskern Richtung Bahnhof fuhr, kollidierte mit der Frau, die deshalb stürzte. Der Fahrer verließ anschließend den Unfallort in Richtung Bahnhof, ohne sich um die Frau zu kümmern und seine Personalien anzugeben.