Nahe Nonnweiler : 25-jähriger Fußgänger stirbt bei Unfall – Fahrer flüchtet

Sötern Im Saarland wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Der Fahrer ist seitdem auf der Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht auf den 26. Dezember gab es einen tödlichen Verkehrsunfall auf der L 330 zwischen den Nonnweiler Ortsteilen Schwarzenbach/Otzenhausen und Sötern auf Höhe der Waldbach". Dort fanden Verkehrsteilnehmer gegen 1.15 Uhr einen schwer verletzten Mann. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 25-Jährigen feststellen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde der in Richtung Sötern gehende 25-jährige Fußgänger von einem in gleicher Richtung fahrenden Wagen erfasst und tödlich verletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Aufgefundene Spuren und sichergestellte Fahrzeugteile werden derzeit ausgewertet.