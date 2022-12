Unfall in Bitburg : Autofahrer fährt betrunken gegen Friedhofsmauer

Bitburg Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zum Sonntag in Bitburg gegen eine Laterne und eine Friedhofsmauer gefahren. Mehrere Gräber wurden beschädigt.

Die Polizeiinspektion Bitburg wurde am frühen Sonntagmorgen gegen Mitternacht von der Rettungsleitstelle über einen schweren Verkehrsunfall in der Dauner Straße in Bitburg informiert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Auto die Dauner Straße in Fahrtrichtung Bitburg-Matzen. In einer Linkskurve verlor er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne und der angrenzenden Friedhofsmauer. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 31-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Den Sicherheitsgurt hatte der Fahrer zum Unfallzeitpunkt nicht angelegt.