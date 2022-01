Blaulicht : Unfall: Traktorfahrer übersieht Fußgänger in Bitburg – 64-Jähriger bewusstlos

Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe: Ein Traktor hatte am Mittwoch einen Fußgänger angefahren. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Bitburg Der Fahrer eines Traktors hat am Freitagvormittag in Bitburg einen Fußgänger übersehen. Der schwer Verletzte war nach dem Unfall bewusstlos. Was bisher bekannt ist.

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag, 28. Januar, gegen 9.55 Uhr, in der Straße Am Markt in Bitburg. Das meldet die Polizeidirektion Wittlich. Demnach übersah ein Traktorfahrer der Stadt Bitburg, während er abbog, einen Fußgänger, der gerade die Straße überquerte.

Der 64-jährige Fußgänger stürzte durch den Zusammenprall mit dem Traktor auf die Fahrbahn und verlor das Bewusstsein. Der Mann wurde erstversorgt und danach in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Aufgrund der schweren Verletzungen des Mannes hat die Staatsanwaltschaft Trier angeordnet, ein Unfallgutachten zu erstellen.