Polizei : Vorfahrt missachtet und weitergefahren

Foto: dpa/Fabian Strauch

Trier Drei Autos waren in einen Unfall verwickelt, der sich am Dienstag gegen 16.10 Uhr in der Luxemburger Straße im Einmündungsbereich zur Diedenhofener Straße ereignete. Das berichtet die Polizei.. Hierbei soll ein grauer beziehungsweise silberfarbener PKW mit Dauner Kennzeichen von der Diedenhofener Straße nach rechts in die Luxemburger Straße eingebogen sein, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr in der Luxemburger Straße zu achten.

Der auf der rechten Fahrspur fahrende PKW musste um eine Kollision zu vermeiden nach links ausweichen und stieß dabei mit einem links neben ihm in gleicher Richtung fahrenden Auto zusammen. An diesen beiden Wagen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort.