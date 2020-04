Blaulicht : Schwerer Arbeitsunfall in Hermespand

Hermespand Ein Arbeiter ist am Donnerstagnachmittag bei Hermespand (Verbandsgemeinde Prüm) in ein Klärbecken gefallen.

Schwerer Unfall am Donnerstag: Bei Arbeiten an einer neuen Kläranlage in Hermespand bei Prüm ist am Nachmittag ein Mann mehrere Meter tief in das leere Betonbecken gestürzt.