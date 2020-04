Blaulicht : Schwerer Arbeitsunfall in Hermespand

Hermespand Die Polizei Prüm hat neue Details zum schweren Arbeitsunfall in Hermespand in der Verbandsgemeinde Prüm durchgegeben: Nicht der Mann stürzte – er wurde unter herabgefallenen Paletten begraben.

Schwerer Unfall am Donnerstag: Bei Arbeiten an einer neuen Kläranlage in Hermespand bei Prüm, so hieß es zunächst, sei am Nachmittag ein Mann etwa fünf Meter tief in das leere Betonbecken gestürzt.