Auffahrunfall bei Mehren Karambolage in der Eifel: Fünf Fahrzeuge beschädigt, vier Verletzte

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Montag gegen 10.20 Uhr auf der A 1 in Fahrtrichtung Koblenz auf Höhe des Mehrener Gewerbegebietes zu einem größeren Unfall. Ein Transporter mit Anhänger war dabei, auf dem linken Fahrstreifen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW zu überholen, als ein mit sehr hoher Geschwindigkeit von hinten nahender Autofahrer in der lang gezogenen Kurve den Transporter zu spät erkannte und auf den Anhänger auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger abgerissen. Dabei beschädigt der Anhänger die linke Seite des überholten LKW bis er schließlich auf dem linken Fahrstreifen quer stehend zum Stillstand kam.