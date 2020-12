Blaulicht : Dohm-Lammersdorf: LKW verunglückt

Dohm-Lammersdorf Die Polizei Daun meldet einen LKW-Unfall, bei dem der Fahrer in Dohm-Lammersdorf deutlich Schlimmeres verhindern konnte. Es blieb beim Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13.15 Uhr: Ein 34-jähriger LKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein war unterwegs auf der Landesstraße 29 in Höhe der Ortslage von Dohm und in Richtung Gerolstein. In diesem Moment wollte vor ihm ein Radfahrer nach links auf einen dort beginnenden Radweg abbiegen.