Wagen überschlägt sich : Mitfahrer bei Unfall in der Vulkaneifel aus Auto geschleudert und teils schwer verletzt

Mitfahrer bei Unfall in der Vulkaneifel aus Auto geschleudert und teils schwer verletzt

Dockweiler Mehrfach hat sich am Samstagmorgen ein Auto in der Vulkaneifel überschlagen. Zwei Mitfahrer wurden aus dem Wagen geschleudert.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 21-Jähriger aus der VG Kelberg gegen 8.10 Uhr mit seinem Auto auf der B 410 aus Richtung Betteldorf kommend in Fahrtrichtung Dockweiler unterwegs. In einer Linkskurve kurz vor Dockweiler kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die beiden Mitfahrer, eine 18-Jährige aus der VG Hillesheim und ein 19-Jähriger aus der VG Gerolstein, wurden dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Die 18-jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen. Der Fahrer und der 19-jährige Mitfahrer kamen mit leichteren Verletzungen ins Dauner Krankenhaus.