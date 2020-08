Blaulicht : Treckerkollision bei Winkel

Foto: Fritz-Peter Linden

Winkel Da wurde es kurz eng: In der Nähe von Winkel in der Verbandsgemeinde Daun sind am Dienstag drei Traktoren aus zwei Landkreisen auf einer Straße miteinander kollidiert.

Der Unfall, teilt die Polizeiinspektion Daun mit, sei kurz nach 11 Uhr am Dienstag passiert: Ein 74-Jähriger aus der Verbandsgemeinde (VG) Ulmen sei mit seinem Trecker auf der Kreisstraße 14 von Winkel in Richtung Wollmerath unterwegs gewesen – und dann in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Traktor kollidiert. Am Steuer des Gespanns mit Anhänger saß ein 24-Jähriger aus der VG Bitburg-Land.

Der 74-jährige habe die Kontrolle über seinen Traktor verloren und sei dann mit einem dritten landwirtschaftlichen Gespann, das ihm hinter dem des 24-Jährigen entgegenkam, kollidiert.