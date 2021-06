Trier : Fahrer flieht nach Unfall - Zeugen gesucht

Foto: dpa/Stefan Puchner

Trier Wie die Polizei mitteilt, ist es am Montag, 14. Juni, gegen 7.40 Uhr in der Weberbach in Trier zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein smaragdgrüner PKW fuhr vom in Fahrtrichtung Mustorstraße gesehen rechten Fahrbahnrand an und übersah dabei einen in gleicher Fahrtrichtung die Weberbach befahrenden PKW. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden PKW. Am PKW der Geschädigten entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.