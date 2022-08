Blaulicht : Fünfjähriger bei Unfall leicht verletzt

Eckfeld In Eckfeld (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist ein fünfjähriger Junge bei einem Unfall leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 21 Uhr in der Brunnenstraße in Eckfeld zu dem Unfall. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein 54-jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Brunnenstraße in Eckfeld in Richtung der L 64, als ein auf dem Gehweg befindliches Kind hinter einem geparkten Auto unvermittelt auf die Fahrbahn lief.