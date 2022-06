Blaulicht : Auffahrunfall: Motorradfahrer verletzt sich leicht

Bei einem Unfall in Gillenfeld wurde ein 17-Jähriger leicht verletzt (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Carsten Rehder

Gillenfeld Weil er das bremsende Auto vor ihm zu spät bemerkte, fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad auf das Fahrzeug auf.

Bei einem Zusammenstoß in Gillenfeld am Donnerstagabend wurde ein 17-Jähriger leicht verletzt, berichtet die Polizei. Der junge Mann aus der VG Daun fuhr gegen 19:30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Pulvermaarstraße in Gillenfeld. Vor ihm fuhr ein 31-Jähriger aus der VG Cochem mit seinem Auto.