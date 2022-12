Unfall : In die Hecke und gegen ein Verkehrsschild: 10.000 Euro Sachschaden

In die Hecke und gegen ein Verkehrsschild: 10.000 Euro Sachschaden

Ein Autofahrer fuhr in eine Hecke und blieb dann nicht vor Ort: Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Unfall in Hermeskeil.

Ein Autofahrer ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in der St.-Josef-Straße mit seinem BMW erst in eine Hecke und anschließend gegen ein Verkehrsschild geprallt.