Blaulicht : Unfall in Hermeskeil: Auto- und Motorradfahrer stoßen zusammen

Unfall in Hermeskeil: Auto- und Motorradfahrer stoßen zusammen

Hermeskeil Beim Abbiegen hat ein Autofahrer einen Biker übersehen. Wegen des Unfalls musste die Trierer Straße voll gesperrt werden.

Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad in der Trierer Straße in Hermeskeil. Nach ersten Informationen wollte der PKW abbiegen und hat das Motorrad übersehen. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Notarzt und Feuerwehr wurden sofort alarmiert.