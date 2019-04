Zwei Verletzte bei Unfall in Igel

Für die Rettungs- und Räumarbeiten musste die B49 voll gesperrt werden, es kam zu langen Rückstaus. Von Florian Blaes

In Igel sind am Montagabend um kurz vor 19 Uhr an der Kreuzung Triererstraße/ Waldstraße zwei Autos zusammengestoßen. Ein Mensch wurde verletzt, ein weiterer erlitt einen Schock. Auch Kinder waren als Mitfahrer dabei, blieben bei dem Unfall aber unverletzt. Nachdem der Notarzt die Verletzten behandelt hatte, wurden sie ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellt sicher, dass die Autos nicht Feuer fangen und streute auslaufenden Kraftstoff ab. Die kaputten Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Bundesstraße 49 musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten für den Verkehr voll gesperrt werden. Im abendlichen Berufsverkehr der Pendler nach Luxemburg kam in beide Richtungen zu langen Rückstaus.

Im Einsatz waren neben Polizei und Abschleppunternehmen die Berufsfeuerwehr Trier mit zwei Rettungswagen, die Feuerwehreinsatzzentrale und Wehrleitung der Verbandsgemeinde Trier Land, die Feuerwehren aus Igel, Liersberg und Langsur. Außerdem war die Air Rescue aus Luxemburg mit einem Notarzt vor Ort sowie die First Responder Igel.