Blaulicht : Dieselspur entlarvt alkoholisierten Unfallverursacher

Klüsserath In Klüsserath hat ein Betrunkener am Freitag mit seinem Wagen ein Schild gerammt. Er flüchtete - doch dank einer Dieselspur konnte ihn die Polizei ausfindig machen.

Ein dunkler Seat kollidierte am Freitag, 17. Juni gegen 18.10 Uhr in Höhe des Campingplatzes in Klüsserath mit einem Verkehrsschild. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zu seinem Pech riss er sich am Fahrzeug den Tank auf und zog eine Dieselspur durch die Ortslage. Da der Vorfall durch mehrere Zeugen beobachtet werden konnte, darunter auch zwei Polizeibeamte in ihrer Freizeit, verfolgten diese die Dieselspur. Zuvor hatten sie außerdem die Polizei kontaktiert.