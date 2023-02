Einsatz am Sonntagmorgen : Unfall am Donut-Kreisel in Konz – Auto muss abgeschleppt werden

Die Konzer Feuerwehr ist am Sonntagmorgen zu einem Unfall am Donut-Kreisel ausgerückt. Ein Auto ist dort aus bisher unbekannten Gründen von der Straße abgekommen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Konz/Daniel Petry

Konz Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Sonntagmorgen um kurz nach 5 Uhr zu einem Unfall an der Saarbrücke ausgerückt. Was dort passiert ist.

Es ist 5.14 Uhr am Sonntagmorgen, als der Alarm eingeht. Die freiwillige Feuerwehr der Stadt Konz, der Rettungsdienst, die Polizei sowie der Abschleppdienst rücken aus, weil ein Auto in der Nähe des Donut-Kreisel gegen eine Hauswand gefahren ist. Laut Angaben der Feuerwehr steht die Unfallursache noch nicht fest.