Unfall in Autobahn-Baustelle Auto rast in Reisebus: Unfall in Luxemburg fordert viertes Todesopfer (Update) FOTO: Polizei Luxemburg FOTO: Polizei Luxemburg

Nach dem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Reisebus am Sonntagmorgen auf der A 3 in Luxemburg ist nun eine weitere 18-jährige Mitfahrerin im Auto an ihren schweren Verletzungen gestorben. red