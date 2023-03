Fußgängerin unter den Opfern : Drei Menschen bei Unfall in Luxemburg-Stadt gestorben

Drei Menschen bei Unfall in Luxemburg-Stadt gestorben

Luxemburg Ein Autofahrer, seine Beifahrerin und eine Fußgängerin sind am Montagvormittag bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der luxemburgischen Hauptstadt gestorben. Wie konnte es zu dem Unfall kommen?

Drei Menschen sind am Montagvormittag bei einem schweren Unfall in Luxemburg-Stadt, in der Nähe des Flughafens Findel, gestorben, darunter eine Fußgängerin. Eine weitere Person erlitt schwere Verletzungen.