Nach Kollision Auto landet auf Leitplanke

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Ostersonntagabend auf der B53 in Mehring zu dem Unfall zwischen zwei Autos. Die Fahrzeuge waren beide auf der Bundesstraße aus Richtung Schweich kommend in Fahrtrichtung Pölich unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Moselstraße kam es zu einem Kontakt der beiden Fahrzeuge, nachdem diese über eine kurze Strecke nebeneinander fuhren. Durch die Kollision kam eines der Autos nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dort beginnende Schutzplanke auf. Das Fahrzeug kam letztlich auch auf der Schutzplanke zum Stillstand und konnte nur durch den später hinzugerufenen Abschleppdienst geborgen werden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Schweich, 06502/91570.